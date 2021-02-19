Сельское хозяйство становится одной из наиболее важных отраслей в мировой экономике. Умные технологии помогут агросектору уверенно войти в цифровую эру и качественно провести оптимизацию процессов. Это обеспечит эффективное использование природных ресурсов.

Система IoT (Internet of Things, интернет вещей) станет технологией, которая выведет сельское хозяйство на новый уровень. RS Success Agro в Узбекистане уже успешно внедрила эту инновацию в работе биотехнологического индустриального агрокомплекса. Предприятие реализует проект по выращиванию целлюлозосодержащих культур в Хавасте.

Автоматизация процессов и умная техника — новые реалии для аграрной отрасли Узбекистана

Компания RS Success Agro внедрила системы IoT в Хавастском районе. Так, сельское хозяйство республики выходит на новый прогрессивный уровень и базируется на детальном измерении всех актуальных параметров на участке. Высокие беспроводные технологии, автоматизация процессов и умная агротехника становятся неотъемлемым стандартом работы аграриев в регионе.

«Создавая предприятие, у нас была четкая цель — сделать его одним из передовых не только в Узбекистане, но и в мире. Очень важен кадровый состав и уровень профессионализма каждого сотрудника. Закладывая фундамент предприятия, закупали самое лучшее оборудование, специализированную технику и высокотехнологичное программное обеспечение. Организовываем „умное сельское хозяйство“. RS Success Agro полностью запустил один из масштабных цифровых проектов в сельском хозяйстве Узбекистана», — отметила Робия Ибрагимова, генеральный директор СП ООО RS Success Agro.

Теперь аграрии в Хавасте могут не только использовать в производстве цифровые технологии, но и сделать сельское хозяйство управляемым и прогнозируемым. Система IoT обеспечивает полный контроль над процессом выращивания культур и это ощутимо повышает эффективность агробизнеса.

Робия Ибрагимова отмечает, что такой подход в аграрном секторе минимизирует расточительное отношение к природным ресурсам. Он будет способствовать прозрачности всех процессов, включая аграрные и производственные. IT-решения дают существенную экономию материально-технических ресурсов, энергозатрат, обеспечивают прозрачность бизнес-процессов и безопасность получаемой продукции.

RS Success Agro запустил умное сельское хозяйство в Хавасте

Технологии эволюционировали и продвинулись настолько, что теперь можно получать необходимые данные о каждом сельскохозяйственном объекте в короткие сроки. Незаменима в этом роль системы IoT. Это концепция передачи данных между объектами для взаимодействия друг с другом или внешней средой для мгновенного мониторинга, учета и контроля.

Технология IoT позволяет вести учет и контроль карт полей, отслеживать динамику посевов, выявление проблемных участков и зон. Также она может составлять диаграммы по культурам, следить за работой техники и контролировать соблюдение технологий. К тому же IoT помогает составлять расписание техники по видам работ, мониторить выгрузки и перевозки урожая, а также задавать многие другие параметры.

С IoT можно удаленно мониторить и сканировать параметры как отдельных полей и посевов, так и получать систематизированные объемы информации и аналитические данные о производстве. Высокотехнологичные инструменты быстро становятся частью стандартного набора работы для специалистов биотехнологического индустриального агрокомплекса RS Success Agro.

«На сервере RS Success Agro установлено программное обеспечение, с помощью которого мы видим полностью территорию в секторах — где и как растет культура, когда была уборка, старт посева, какие семена использовались и как планируется урожайность. Все это необходимо для учета и контроля производственного процесса. А а главное — управляется узбекскими специалистами», — объясняет инженер системы IoT Станислав Гриднёв.

Умное сельское хозяйство является не просто улучшением. Это необходимое нововведение, которое может помочь аграриям справиться со всеми проблемами в сельском хозяйстве.

Как IоT улучшил работу агрокомплекса RS Success Agro

Биотехнологический индустриальный агрокомплекс RS Success Agro имеет собственную метеостанцию с различными датчиками. Инженеры фиксируют температуру воздуха, солнечную радиацию, давление насыщенных паров, относительную влажность, количество осадков, направление ветра и его скорость. Все параметры регистрируются в системе. Они помогают агрономам узнавать и рассчитывать, когда эффективно сделать посев или обработку.





С датчиками, установленными на полях, фермеры могут оценивать показатели влажности и температуру почвы. Они также получают доступ к погодным данным для прогнозирования метеоусловий в ближайшие дни и недели.

С помощью мониторинга техники инженеры видят, где находятся машины, и выдают оперативные инструкции. Все происходит автоматически. Теперь агроному не надо объезжать по 5 тысяч га, чтобы увидеть, как все растет и работает.

IoT-решение позволяет фиксировать и создавать отчетность: на каком поле, какая техника, когда и почему выезжала, сколько гектаров обработано и сколько топлива при этом расходуется. По этим параметрам главный механик может определить, когда необходимо произвести ремонт или пройти плановый техосмотр.

Также с помощью IoT видны проблемные участки. Снимки со спутника показывают, где возникают очаги болезни культуры, где не хватает влаги, а где находятся участки, на которых урожай дозревает согласно норме.

Технология ІоТ существенно упрощает систему мониторинга. Например, засеян участок размером в 5 тысяч га. Без автоматизированных систем агроному невозможно увидеть такой масштаб целиком. Тем более, если брать технический каннабис — он растет на 4 м вверх. Такую площадь позволяют увидеть только снимки со спутника или беспилотника.

«Биотехнологический индустриальный агрокомплекс и впредь будет сохранять темпы развития, внедрять в практику инновационные технологии и работать над повышением квалификации сотрудников», — подчеркнула Робия Ибрагимова.

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