Война человечества с природой привела к загрязнению окружающей среды, утрате биоразнообразия, изменению климата и поставило под угрозу существование населения, заявил глава ООН Антониу Гуттериш, представляя новый доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Он подчеркнул, что, только защитив планету и сохранив природу, человечество сможет выжить и процветать. «Пришло время пересмотреть и изменить наши отношения с природой», — добавил он.

В докладе сообщается, что средняя температура воздуха на планете в этом столетии может подняться на три градуса, что обернётся катастрофой для человечества. Более миллиона видов животных и растений из существующих 8 миллионов находятся на грани исчезновения.

Болезни, связанные с загрязнением воздуха, приводят к 6,5 миллиона преждевременных смертей ежегодно. Ещё 1,8 миллиона человек, главным образом — дети, умирают из-за загрязнения воды.

В докладе ЮНЕП, получившем название «Примирение с природой», предлагается множество путей решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, утратой биоразнообразия и глобальным потеплением.

В первую очередь, меры должны принять правительства стран — например, обложить налогом эмиссии парниковых газов, перестать субсидировать добычу ископаемых видов топлива и методы ведения сельского хозяйства, которые ведут к разрушению природы, и начать инвестировать средства в построение «зелёной» экономики.

Глава ООН напомнил, что сегодня крупнейшие страны, на которые приходится две трети всех выбросов углекислого газа, заявили о своей готовности добиваться углеродной нейтральности. Среди них — США, Южная Корея, Япония, Китай и страны Евросоюза. Термин «углеродная нейтральность» или «нулевые эмиссии» означает, что объём выбросов углекислого газа не превышает его объёмов, поглощаемых лесами и океанами.

Антониу Гуттериш также отметил, что в борьбе с изменением климата может принять участие каждый из нас. Он, в частности, напомнил, что две трети всех вредных выбросов в атмосферу связаны с потребностями частных домохозяйств.