На должность заместителя хокима Ташкентской области по вопросам развития городской инфраструктуры, коммунального хозяйства и благоустройства назначен Бархаёт Бахтиёржонович Мелиев, сообщила пресс-служба областной администрации.

Бархаёт Мелиев (1987 г. р.) окончил Ташкентский финансовый институт в 2010 году. До назначения работал первым заместителем начальника Главного управления жилищно-коммунального обслуживания Ташкента.

Напомним, в конце января произошли кадровые изменения в руководстве хокимията Ташкентской области — регион возглавил Даврон Хидоятов, его первым заместителем по вопросам сельского и водного хозяйства стал Улугбек Узаков, а заместителем по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе назначена Зухра Миргозиева.