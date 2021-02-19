Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии Наманганского областного кенгаша народных депутатов в пятницу, поднял вопрос соответствия председателей махаллей требованиям времени, передает с заседания корреспондент «Газеты.uz».

«Руководители из Ташкента пешком обошли самые дальние сёла области, чтобы изучить проблемы. Цель одна — решить проблемы людей. Я осведомлён о том, что говорят наши люди в отдалённых кишлаках. В отличие от других областей в Намангане мы внедрим новую инициативу», — сказал президент.

«Махалля — инициатор, председатель махалли — реформатор. Что мы имеем в виду, говоря об этом? Председатель махалли — это не просто человек, встречающий и провожающий гостей на свадьбах, как раньше. Видят ли себя достойными 775 председателей махаллей? Способны ли они быть реформаторами?» — спросил Шавкат Мирзиёев.

«Вчера я познакомился с 22-летним Музаффаром из махалли „Даштбог“. Я уважаю всех аксакалов, но требования к сегодняшнему председателю совершенно другие», — подчеркнул он.

«Давайте, с должным уважением к аксакалу „Даштбога“, сделаем его советником, а председателя махалли изберём из молодых. В течение 15 дней в каждом районе пройдут собрания председателей махаллей. В них примут участие и депутаты. Это будет наманганским опытом», — предложил президент.

«Если знаний предыдущих руководителей махаллей не хватает, сохраним их зарплаты и оставим их советниками. Поставим молодых людей — реформаторов, похожих на Музаффара. Говорить „спасибо“ — не задача председателя махалли. Участие председателей махаллей в совещаниях будет запрещено. Если найдём 775 преданных людей, проблема будет решена», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что после сессии кенгаша будет решена судьба четырёх руководителей секторов города Намангана.

«Сегодня я осмотрю город. Сяду в машину и поеду в ту махаллю, в какую захочу. По итогам будет рассмотрен вопрос о руководителях четырёх секторов», — заявил президент.

Напомним, после незапланированного визита Шавката Мирзиёева в одну из махаллей Ферганы были отправлены в отставку хоким, прокурор и начальники ОВД и ГНИ города.