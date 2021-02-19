Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 февраля подписал закон о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Документ был принят Законодательной палатой 4 декабря и одобрен Сенатом 5 февраля.

В Уголовно-процессуальный кодекс внедряются следующие институты:

предварительное закрепление показаний;

предварительное слушание по уголовному делу;

соглашение о признании вины.

Предварительное закрепление показаний состоит в допросе свидетеля и потерпевшего (гражданского истца) на стадии досудебного производства по ходатайству прокурора и осуществляется судом.

Показания могут быть закреплены предварительно в случаях, если есть основания полагать, что более поздний допрос свидетеля, потерпевшего может оказаться невозможным в силу объективных причин (выезд за пределы Узбекистана, наличие у них тяжелого и длительного заболевания, исключающего возможность участия в производстве по уголовному делу).

Предварительное слушание проводится при наличии оснований для приостановления или прекращения производства по уголовному делу, направления уголовного дела прокурору, утвердившему обвинительный акт, исключения из дела недопустимых доказательств и другие.

Продолжительность проведения предварительного слушания не должна превышать 10 суток.

Соглашение о признании вины — соглашение, заключаемое по не представляющим большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким преступлениям с прокурором, на основании ходатайства подозреваемого или обвиняемого, который согласился с предъявленным ему подозрением, обвинением, активно способствовал раскрытию преступления и загладил причиненный вред.

Уголовный кодекс дополняется статьёй 57−2, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого по преступлениям, по которым заключено соглашение о признании вины, не может превышать половины максимального предусмотренного наказания.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 18 февраля.

Внедрение института соглашения о признании вины было предусмотрено указом президента от 10 августа 2020 года.