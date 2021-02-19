Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков сообщил ожидаемые сроки начала вакцинации приоритетной группы и список включенных в неё категорий граждан.

По его словам, начало вакцинации зависит от поступления в Узбекистан вакцины. Ожидаемый срок — конец февраля — начало марта.

15 февраля Министерство здравоохранения утвердило список категорий граждан, которые будут бесплатно вакцинированы в первую очередь. Вакцинация будет проводиться в следующем порядке (в зависимости от риска инфицирования):

граждане в возрасте 65 лет и старше (65−74, 75−84, 85 и старше);

медицинские работники;

граждане с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учёте;

военнослужащие Вооружённых сил и сотрудники правоохранительных органов;

журналисты, блогеры, работники СМИ;

работники транспорта (метро, железнодорожного, аэропорта);

сотрудники дошкольных образовательных организаций и школ;

студенты, обучающиеся за рубежом;

трудовые мигранты.

Ранее специалист службы Вазира Муталова сообщала, что по Узбекистану создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильных бригад.

Первоначально численность приоритетной группы по вакцинации оценивалась в более 4,112 миллиона человек:

граждане в возрасте 65−74 лет — 1 млн 85 тысяч 797;

75−84 лет — 388 тысяч 686;

85 лет и старше — 139 тысяч 280;

медработники — 447 тысяч 976;

граждане с хроническими заболеваниями (18−65 лет) — 888 тысяч 190;

преподаватели школ — 689 тысяч 383;

сотрудники ДОО — 223 тысяч 426;

военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов — 180 тысяч.

Нурмат Атабеков отметил, что ситуация по коронавирусу в Узбекистане сейчас стабильная. Ежедневно регистрируется 30−60 новых случаев практически во всех регионах, что составляет 0,1−0,2 случая на 1000 населения.

Каждые сутки проводится 14−18 тысяч лабораторных тестов, или 45−47 на 1000 населения.