Первое полностью электронное решение хокима области в истории Узбекистана 18 февраля подписал хоким Кашкадарьи Зойир Мирзаев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Внедрение единой электронной системы разработки, согласования и регистрации решений органов местной исполнительной власти E-qaror было предусмотрено постановлением Кабинета министров от 14 апреля 2020 года. Она призвана предотвратить принятие незаконных решений и обеспечить открытость и прозрачность деятельности хокимиятов.

Фото: Минюст.

С января по май система проходит апробацию в рамках правового эксперимента в Кашкадарьинской области, а с июля, с учётом итогов эксперимента, она должна быть внедрена в органах местной исполнительной власти всех уровней во всех регионах страны.

Благодаря системе общественность получит свободный доступ ко всем принимаемым решениям хокимиятов. Это поможет предотвратить нарушения конституционных прав и свобод граждан, а также предупредить появление административных и других ограничений, приводящих к неоправданным расходам субъектов предпринимателей, говорится в сообщении Минюста.

Фото: Минюст.

Проанализировав решения, которые могут приниматься хокимами, разработчики включили в систему образцы около 100 проектов решений, прошедших необходимую экспертизу в министерствах и ведомствах.

«Это создаст удобства для разработчиков решений хокима и предотвратит случаи нарушения закона. Кроме того, весь процесс, начиная от разработки документа и заканчивая его принятием, будет находиться под мониторингом органов юстиции», — отметили в министерстве.

Каждому решению, принятому через E-qaror, присваивается уникальный номер, и оно автоматически публикуется на сайте e-qaror.gov.uz для ознакомления общественности и СМИ. Кроме того, принятые документы автоматически будут размещаться на сайтах хокимиятов и в Национальной базе данных законодательства (Lex.uz).

В Минюсте также сообщили, что сейчас готовятся предложения по внедрению механизмов признания решений хокимов недействительными и установлению ответственности в отношении должностных лиц за размещение таких документов в системе E-qaror.

Добавим, что указом президента от сентября прошлого года установлено, что до 1 июня 2021 года все действующие постановления палат Олий Мажлиса и решения хокимиов должны быть включены в базу Lex.uz. К этому же сроку должны быть систематизированы нормативно-правовые акты хокимиятов с инициированием отмены устаревших и неактуальных документов.

1 июля прошлого года Министерство юстиции впервые приняло и зарегистрировало электронный нормативно-правовой акт. С этой даты документы больше не вносятся в Минюст в бумажной форме и не утверждаются печатью, как прежде.