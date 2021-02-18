Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг отбыл с визитом в Наманганскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

«Главная цель поездки — ознакомление с исполнением поставленных ранее задач, изучение условий в махаллях, определение дальнейших планов с учётом волнующих население проблем», — говорится в сообщении.

В ходе визита запланировано посещение промышленных предприятий, ознакомление с сельскохозяйственными проектами и проводимой созидательной работой.

Судя по фотографии пресс-службы президента, глава государства направился в Наманган на новом лайнере A320.