Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе рабочего визита 17 февраля был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба МИДа.

Абдулазиз Камилов передал Гурбангулы Бердымухамедову послание главы Узбекистана Шавката Мирзиёева. Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых ранее в рамках встреч двух президентов.

Как уточняет информационное агентство «Туркменистан сегодня», министр и президент обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов в транспортно-коммуникационном секторе, и, прежде всего, формирование нового транзитного коридора. Отдельно обсуждалось сотрудничество по вопросам региональной безопасности и оказание помощи Афганистану.

Кроме того, стороны обменялись предложениями по развитию культурно-гуманитарного диалога. В частности, глава Туркменистана отметил, что в Ашхабаде будет построен парк с названием «Ташкент». Напомним, в апреле 2018 года в Ташкенте был открыт парк «Ашхабад».

В этот же день Абдулазиз Камилов провёл встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. По итогам мероприятия была подписана программа сотрудничества между МИД Узбекистана и МИД Туркменистана на 2021−2022 годы.