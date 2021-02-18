Комитет Сената Олий Мажлиса по вопросам бюджета и экономических реформ взял на контроль ситуацию вокруг Государственного налогового комитета (ГНК) и предпринимателей, которые пользовались услугами «фирм-обналичек», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Ранее «Газета.uz» писала, что ГНК опубликовал список 396 предприятий, которые проводили подозрительные операции для незаконного уменьшения платежей по налогу на добавленную стоимость (НДС). Предпринимателям, вступившим с ними в отношения, были направлены уведомления о корректировании либо отмене сумма зачёта по НДС.

«В скором времени будет предоставлена более подробная информация о результатах, в частности, о законных мерах, принятых по данному факту», — говорится в сообщении Сената.

ГНК в четверг сообщил, что с 18 февраля во всех налоговых управлениях сформированы рабочие группы для консультаций налогоплательщиков по НДС предпринимателей, а именно — предотвращению уменьшения налогов и незаконного принятия к зачёту сумм НДС.