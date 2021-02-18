Нападающий сборной Узбекистана и ташкентского «Пахтакора» Игорь Сергеев 18 февраля подписал контракт с казахстанским футбольным клубом «Актобе», сообщила пресс-служба актобинской команды.

Игорь Сергеев в составе «Пахтакора» провёл в Суперлиге 180 матчей и забил 101 гол. С «Пахтакором» он выиграл пять раз чемпионат Узбекистана, два раза Кубок Узбекистана и один раз Кубок Лиги. В Лиге чемпионов АФК нападающий в 34 матчах забил 12 голов, в соревнованиях кубка провёл около 30 игр и отметился 12 голами, говорится в сообщении ташкентского клуба.

В 2012 спортсмен стал лучшим бомбардиром молодёжного Кубка Азии, в 2015 — лучшим бомбардиром Высшей лиги Узбекистана.