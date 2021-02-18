Депутаты Законодательной палаты 15 февраля рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документом предлагается запретить устанавливать различные цены в отношении одного и того же вида товаров (работ, услуг) в зависимости от способа их оплаты.

Кроме того, в проекте прописан приоритет прав потребителей, предоставление потребителю информации о правилах торговли и оказания услуг на государственном языке (по взаимной договоренности — на других языках).

Поправки предусматривают порядок, согласно которому затраты, связанные с выявлением товаров с недостатками или не отвечающих требованиям, будут покрывать сами продавцы.

На изготовителя (исполнителя, продавца) — юридического лица могут наложить финансовые санкции за следующие правонарушения:

нарушение порядка замены потребителю товаров надлежащего качества или товаров с недостатками и безвозмездного устранения недостатков товара;

настаивание на приобретении потребителем дополнительных услуг;

взимание платы за неоказанные услуги;

внесение в договор требований, ограничивающих права потребителя и противоречащих законодательству;

реализация товаров с истекшим сроком годности;

производство, ввоз и реализация товаров и контрафактной пищевой продукции, не отвечающей требованиям нормативной документации.

Документом вводятся и механизмы защиты прав потребителей при реализации товаров и услуг дистанционно и с использование информационных систем. Кроме того, усиливаются полномочия Агентства по защите прав потребителей как сотрудничество с госорганами и институтами гражданского общества в сфере защиты прав потребителей, организация контрольных закупок, проверок и экспертизы товаров, участие в судебных заседаниях по вопросам защиты прав потребителей.