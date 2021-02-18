На аэродроме «Карши-Ханабад» в Кашкадарьинской области не фиксировались случаи отравления токсичными веществами и облучения радиацией. Об этом заявили представители Министерства обороны Узбекистана на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций, сообщает Kun.uz.

«Мы следим за разговорами в социальных сетях вокруг аэродрома „Карши-Ханабад“. Населенный пункт Ханабад расположен рядом с воинской частью. Жители абсолютно здоровы, среди них есть те, кто поступил в армию или даже авиационное училище. А для того, чтобы стать летчиком, конечно же, нужно быть здоровым», — сообщил пресс-секретарь Минобороны Бахром Зулфикаров.

Он отметил, что контингент, прибывший из США, не проживал там более пяти лет, а узбекские военные несут службу в Ханабаде 15−20 лет, некоторые технические специалисты работают всю жизнь. «У них не наблюдаются случаи, зафиксированные у американских солдат», — сказал глава пресс-службы и подчеркнул, что служащие на базе летчики проходят не только сезонное медобследование, но и проверяются перед каждым полетом.

Пресс-секретарь Минобороны заявил, что все воинские части в Узбекистане оснащены оборудованием для радиационного и химико-бактериологического мониторинга, а военнослужащие — средствами индивидуальной защиты. При обнаружении у военнослужащего признаков радиационного облучения его изолируют, а персонал эвакуируют.

«К этому вопросу необходим особый подход — на уровне высших органов власти, согласовав с Министерством иностранных дел, не навредив внешнеэкономическим и партнерским интересам. Потому что мы планируем развивать туризм, весь мир начинает обращать внимание на Узбекистан. Мы не считаем, что какая-либо страна делает что-то против Узбекистана. Но очевидно, что это мнение людей, не являющихся специалистами», — добавил Бахром Зулфикаров.

Напомним, Дональд Трамп в последний день президентства поручил проверить здоровье американских военнослужащих, находившихся на авиабазе «Карши-Ханабад» (K2) в Узбекистане в 2001—2005 годах. Ранее в США были рассекречены документы Пентагона, согласно которым американские военные на авиабазе под Карши могли подвергаться воздействию ядовитых веществ и радиации.

Ранее сообщалось, что наличие токсичных веществ на территории авиабазы изучает Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды.