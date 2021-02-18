Советский и российский актёр Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова, где работал артист.

Андрей Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году. Затем поступил в театр «Современник», а в 1977 году перешёл в Московский художественный театр имени Чехова.

Известен зрителям по ролям в таких фильмах, как «Братья Карамазовы», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди» и другие.