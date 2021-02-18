В Будапеште 17 февраля состоялся узбекско-венгерский бизнес-форум, собравший на своей площадке представителей деловых кругов двух стран, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

В церемонии открытия форума приняли участие заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и министр иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В ходе бизнес-форума также были организованы встречи G2B и В2 В между руководителями министерств, ведомств, отраслевых объединений и ведущих компаний Узбекистана и Венгрии, где участники обсудили вопросы создания совместных предприятий и заключения торговых соглашений.





По итогам мероприятия был подписан ряд двусторонних соглашений по реализации 12 инвестиционных проектов в регионах Узбекистана в сферах птицеводства, рыбоводства, животноводства и пищевой промышленности. Помимо того, была согласована совместная проработка 76 новых перспективных инвестиционных проектов, из которых по 26 проектам уже определены партнеры с узбекской и венгерской сторон и ведутся предметные переговоры.

Подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством продвижения экспорта при МИВТ и Венгерским агентством по развитию торговли, между Ассоциацией частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО) и Ассоциацией венгерских туристических агентств и туроператоров Венгрии по наращиванию объемов взаимных туристических потоков, а также соглашение о сотрудничестве между Агентством по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана и Фармакологическим кластером Венгрии по совершенствованию системы образования в сфере фармацевтики.