Новым главой организационного комитета Олимпийских игр в Токио избрана бывший министр Японии по делам Олимпиады Сэйко Хасимото, сообщил телеканал Euronews.

«Я не буду жалеть своих сил, чтобы добиться успешного проведения игр в Токио», — заявила она.

Ранее в отставку с этого поста подал Ёсиро Мори, оказавшийся в центре скандала из-за своих высказываний в отношении женщин, входящих в состав спортивных комитетов и федераций.

56-летняя Сэйко Хасимото — одна из немногих спортсменок в мире, принявших участие в семи Олимпиадах и более. Всего за 12 лет она выступила на четырёх из них как конькобежка (бронзовый призёр зимних Игр 1992 года в Альбервиле) и ещё на трёх — в качестве велогонщицы. Сегодня она возглавляет Союз конькобежцев.