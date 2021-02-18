Телеканал «Узбекистан 24» в телесюжете, посвященном экономическим преступлениям в стране, рассказал о случаях взяточничества и мошенничества с землей в Ташкентской области.

В частности, житель Паркентского района Ташкентской области (1965 года рождения) собирался продать другому гражданину за 1 млн долларов 5 га земли фермерского хозяйства своего брата, работающего в сфере садоводства. Для этого он планировал сначала вывести земельный участок из баланса фермерского хозяйства, вернуть в резерв в хокимията района, а затем через возможности своих знакомых в хокимияте оформить его на имя покупателя.

В ходе оперативного мероприятия правоохранительные органы задержали мужчину с поличным при получении в качестве аванса 100 тысяч долларов из требуемой суммы.





Ещё один случай произошёл в Ташкентской области. Четыре жители столицы, войдя в доверие одного гражданина, собирались продать ему 5 га земли на территории махалли «Новобод» Бостанлыкского района Ташкентской области за 300 тысяч долларов.

Они были задержаны с поличным при получении запрашиваемой суммы. Как выяснилось в ходе доследственной проверки, «продавцы» знали, что указанная земля, выделенная в 2019 году хокимом Бостанлыкского района одной из местных компаний для строительства зоны отдыха, не подлежит продаже.

Житель Ташкентского района, собираясь продать за 100 тысяч долларов около 24,5 га земли фермерского хозяйства, специализирующегося на зерноводстве и овощеводстве, которым он управлял, был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении у покупателя 10 тысяч долларов в качестве аванса.





Некое лицо, которое, по сообщению телеканала, занимает «ответственную должность в одном из министерств», в период работы заместителем хокима Бостанлыкского района Ташкентской области, злоупотребляя служебными полномочиями, добилось вынесения решения хокима о выделении местному предпринимателю 30 соток земли в махалле «Ходжикент». За это он получил 35 тысяч долларов. В результате проведения инвентаризации надзорными органами решение хокима было отменено.

Должностное лицо задержали при возвращении 8900 долларов из ранее полученной суммы.

Оперативные мероприятия проводились с участием сотрудников управления Службы государственной безопасности по Ташкентской области, областной прокуратуры и территориальным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.