Компания vivo представляет новый смартфон Y31 на базе операционной системы Android 11. Гаджет оснащен тройной AI-камерой, 6,58-дюймовым дисплеем Halo FullView, функцией быстрой зарядки FlashCharge 18 Вт и аккумулятором 5000 мАч.

C 15 февраля по 10 марта при приобретении новых смартфонов Y31 покупатели будут получать гарантированный подарок — брендированный рюкзак vivo.





Модель поступит в продажу в цветах «Голубой океан» и «Черный асфальт».

«Черный асфальт» заряжает энергией эффектного черного цвета. Его изысканность и глубина подчеркиваются глянцевой поверхностью с 3D-контурами.

Расцветка смартфона «Голубой океан» навеяна красками тропического океана, которая дарит ощущение жизнерадостности. А переливы синего и зеленого вызывают воспоминания о беззаботном отдыхе на пляже.

«vivo Y31: заряди свой день»

Техническое оснащение:

основная 48 Мп камера с функцией ночной съемки;

батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт;

процессор Qualcomm Snapdragon 662;

оперативная память — 4 ГБ;

встроенная память — 128 ГБ.

Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 18 Вт

С батареей повышенной емкости 5000 мАч и 18-ваттной быстрой зарядкой смартфон заряжается до 70% примерно за час. Благодаря технологии энергосбережения и системе искусственного интеллекта полная зарядка может обеспечить до 18 часов просмотра онлайн-видео в HD-качестве или 10 часов ресурсоемких игр.

Функция обратной зарядки поможет зарядить и другие устройства, даже если пользователь окажется вне дома.

Фотографии: тройная AI-камера

Основная камера 48 Мп с различными режимами съемки поддерживает алгоритмы обработки изображения. Это гарантирует сверхчеткие снимки в любое время суток.

Также каждый может вставить водяной знак на фотографиях, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Взаимодействие: камера для ночной съемки

В ночном режиме основной камеры смартфона Y31 используется алгоритм шумоподавления при объединении нескольких кадров. Это позволяет запечатлеть прекрасные оттенки ночи даже в условиях низкой освещенности.

Теперь можно снимать яркое звездное небо в одно касание. Четыре стильных фильтра для ночной съемки созданы профессиональными фотографами специально для vivo.

Сверхстабильное видео

Технология электронной стабилизации изображения (EIS) основной камеры обрезает и выравнивает отдельные кадры. А специальный алгоритм автоматически корректирует дрожание рук. Таким образом можно снимать людей и окружающую природу во время бега или езды на велосипеде. Будет получаться сверхплавная картинка в любых условиях.

Audio Booster

С функцией Audio Booster можно получить еще больше удовольствия от любимой музыки, рингтонов, видеороликов и фильмов.

Multi-Turbo 4,0

Эксклюзивный режим Multi-Turbo 4,0 оптимизирует основные сцены. Он уменьшает подвисание и задержки в играх, отдавая им приоритет ресурсов процессора и встроенной памяти. Особенно когда в фоновом режиме работает много приложений.

Функция «Воспоминания»

«Воспоминания» помогут сгруппировать фотографии по времени, месту или событию. Так просто открыть для себя новые способы сочетания фотографий и создавать еще больше приятных моментов.

iManager — мобильный помощник

Внимательный iManager освобождает пользователей vivo от скучных повседневных дел. Теперь можно настроить помощник для очистки памяти или диагностики смартфона в ночное время. iManager позаботится об устройстве, пока пользователь будет отдыхать.

Больше информации о смартфонах vivo можно найти на официальном сайте.

О компании vivo

vivo — глобальная высокотехнологичная компания по созданию инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций.

Компания владеет и управляет R&D центрами в Китае, США, Тайване и Японии. Их деятельность сконцентрирована на разработке передовых потребительских технологий: 5G, искусственный интеллект, фотосъемку и разработку смартфонов следующего поколения.

Число пользователей vivo составляет более 300 млн человек. Смартфоны vivo представлены в 36 странах. Розничные магазины компании открыты в более чем тысяче городов по всему миру.

Телефон: (+998) 55−503−20−20.

Сайт: vivo.com

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