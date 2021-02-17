Американская корпорация Air Lease Corporation объявила о сдаче в долгосрочную аренду двух бывших в употреблении самолётов Airbus A320−200 авиакомпании Qanot Sharq Airlines из Узбекистана, говорится в пресс-релизе компании.

Поставка самолетов запланирована на март этого года. Это будут первые два самолета в парке узбекской стартап-авиакомпании.

По данным Spot.uz, Qanot Sharq Airlines позиционирует себя как первая частная авиакомпания в Узбекистане. Она будет летать из региональных аэропортов Узбекистана по таким международным направлениям, как Стамбул, Анкара (Турция), Дубай (ОАЭ), Джидда, Медина (Саудовская Аравия), Москва, Санкт-Петербург (Российская Федерация) и Алматы (Казахстан).

Компания была зарегистрирована в 1998 году и специализируется в области грузовых и пассажирских авиаперевозок. С 2003 по 2012 год арендовала самолеты Ил-76 у НАК «Узбекистон хаво йуллари» и выполняли собственные чартерные рейсы.

Как пишет издание, Qanot Sharq перевезла более 150 тысяч пассажиров. После передачи всех Ил-76 Министерству обороны сертификат эксплуатанта был приостановлен. После того, как президент подписал указ о реформах в гражданской авиации, основатели компании решили ее реанимировать, но уже в статусе регионального авиаперевозчика.