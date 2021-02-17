Петиция на портале коллективных обращений «Mening fikrim» об отмене платы за регистрацию IMEI-кодов мобильных устройств спустя год всё ещё находится на рассмотрении. На это обратил внимание юрист и блогер, заместитель директора информагентства УзА Хушнудбек Худайбердиев.

Напомним, петиция была опубликована 14 декабря 2019 года. Необходимые 10 тысяч голосов для рассмотрения вопроса в парламенте были собраны 7 февраля 2020 года. На сегодняшний день этот показатель приблизился 25 тысячам, а само голосование продлилось 89 дней.

Срок рассмотрения и принятия решения по обращению, набравшему необходимое количество голосов поддержки, не должен превышать 60 дней с момента его поступления в компетентный государственный орган.

«Прошло уже 365 дней, а обращение всё ещё находится на стадии рассмотрения. Что это за парламент, который не может обеспечить исполнение утвержденного им самим же и приравненного по юридической силе к закону документа?» — написал блогер.

В свою очередь, он выступил за сохранение самой системы, объяснив это ростом легального импорта мобильных телефонов.

«А теперь вопрос, уважаемые сенаторы и депутаты: почему система IMEI, придуманная из-за невыполнения прямых обязанностей пограничниками, таможенниками и налоговиками, то есть их неспособности покончить с незаконным импортом телефонов, должна быть платной для народа? Правительство будет получать налоги в сотни миллиардов и в то же время взимать с народа плату? По-вашему, это справедливо?», — задал вопрос Хушнудбек Худайбердиев.

В феврале прошлого года «Газета.uz» писала, что для изучения вопроса об отмене платы за регистрацию IMEI профильный комитет нижней палаты парламента создал рабочую группу из восьми человек. В нее вошли четыре депутата, являющиеся членами комитета, представитель бюджетного управления, а также три эксперта с опытом в сфере информационных технологий.

Комитет тогда планировал собрать и проанализировать статистическую и финансовую информацию, связанную с функционированием системы регистрации IMEI, динамику импорта мобильных устройств на основе данных таможенной статистики, изучить и выявить возможные проблемы в практике регистрации кодов IMEI импортерами и гражданами.

Кроме того, было намечено провести сравнительно-сопоставительный анализ международной практики функционирования систем государственной регистрации мобильных устройств и провести социологический опрос среди пользователей.

На основе анализа комитет должен был подготовить решение о целесообразности отмены либо сохранения платы за регистрацию IMEI и рекомендации по упрощению данной процедуры. Доклад для утверждения должны были направить Законодательной палате 5 марта 2020 года.

Система регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля 2019 года и является обязательной. Изначально устройства регистрировались бесплатно в автоматическом режиме. С декабря того же года услуга стала платной, размер оплаты варьируется от 10% до 25% от базовой расчетной величины. В начале этого года сообщалось, что с момента внедрения данной системы платная регистрация IMEI-кодов мобильных устройств, по приблизительной оценке, собрала приблизительно 240 млрд сумов.

При этом система регистрации IMEI позволила легализовать импорт телефонов в Узбекистан. В частности, с января по ноябрь 2020 года завезено 781,7 тысячи мобильных телефонов, что в 10 раз больше по сравнению с предыдущим годом.

Однако система подверглась критике после утечки персональных данных граждан. О скандале, связанном с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспортные данные (из-за чего многие жители не могли зарегистрировать собственные устройства на своё имя), мы писали прошлой осенью. ГТК вскоре сообщил о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией. Вскоре оператор системы UZIMEI изменил порядок регистрации. Теперь абонентский номер, используемый физическими лицами при регистрации IMEI-кода, должен быть оформлен у местного мобильного оператора на имя заявителя.

Позже стало известно, что в незаконном сборе паспортных данных для регистрации IMEI-кодов участвовали «от уборщицы в карантинной зоне до должностного лица». Зарегистрировано около 7000 случаев сбора персональных данных.