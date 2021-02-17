Постановлением президента Узбекистана исполняющим обязанности первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета назначен Ильхом Мухторович Мухторов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Эта должность на протяжении некоторого времени оставалась вакантной согласно данным сайта ГТК.
До назначения Ильхом Мухторов служил начальником управления кадров Государственного таможенного комитета.
Jonny Max
Настоящий таможенник, знающий историю службы, грамотный, объективный и целеустремлённый, один из основателей системы управления рисками в таможенной сфере, внедряет современные методы таможенного администрирования. Желаем хороше и доблестной службы.
Побольше бы таких как он хотелось бы видеть во всех органах власти.