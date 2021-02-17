Постановлением президента Узбекистана исполняющим обязанности первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета назначен Ильхом Мухторович Мухторов, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Эта должность на протяжении некоторого времени оставалась вакантной согласно данным сайта ГТК.

До назначения Ильхом Мухторов служил начальником управления кадров Государственного таможенного комитета.