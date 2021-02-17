В Ташкенте вынесен приговор членам преступной группы, которые обвинялись в убийстве 31-летнего предпринимателя, говорится в репортаже программы «Бир жиноят изидан» телеканала «Узбекистон».

По данным телеканала, весной прошлого года жительница Учтепинского района Нигора Файзибекова заявила в районный ОВД УКД о пропаже своего сына Равшана Рахматуллаева (1989 г. р.), который 7 мая 2020 года примерно в 10:00 выехал из дома на своем автомобиле Lacetti и не вернулся. Тогда по итогам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 (похищение человека) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что житель Юнусабадского района Жамолиддин Орифбоев (1990 г. р.), взявший у Равшана Рахматуллаева автомобиль в аренду с условием последующего выкупа, узнал о состоятельности последнего и решился со своими знакомыми завладеть его средствами путем разбоя.

После этого Равшан случайно встретил в центре города Жамолиддина, который несколько месяцев не выплачивал за аренду Spark, между ними произошла словесная перепалка. Мужчина отобрал принадлежащий ему автомобиль, а затем отдал бывшему арендатору 1000 из заложенных им 2000 долларов.

Тогда же Жамолиддин Орифбоев вступил в преступный сговор со своими знакомыми — Максудом Махкамовым (1991 г. р.) и Севарой Абдулхакимовой (1997 г. р.). Они распределили между собой роли и обязанности. Жамолиддин открыл фейковый профиль в мессенджере Telegram, поставил на аватар женскую фотографию и начал переписываться с Равшаном Рахматуллаевым. Затем пригласил последнего на свидание, на которое отправилась Севара. Представившись младшей сестрой женщины из переписки, она привезла его в дом Жамолиддина. Там Жамолиддин и Максуд, надев маски, избили Равшана деревянными предметами, привязали веревкой к стулу и забрали у него 400 долларов и 1 млн сумов.

После этого они отправили с телефона пострадавшего сообщение его родителям с просьбой передать через бизнес-партнера 29 тысяч долларов для покупки автомобиля. Кроме того, для убедительности они заставили самого Равшана позвонить отцу, который в итоге передал Жамолиддину деньги. В общей сложности они завладели суммой в размере 298,8 млн сумов.

Затем Жамолиддин потребовал от Равшана еще денег и отвез его в багажнике автомобиля в заранее арендованный дом в Яшнабадском районе. После получения отказа он в порыве злости стал избивать Равшана, а потом принялся душить руками и убил его.

Для сокрытия преступления в тот день Жамолиддин отправился на Куйлюкский рынок и нанял разнорабочих якобы для того, чтобы выкопать яму для туалета. В тот же день он отделил от тела жертвы голову, руки и ноги, разделив на части, закопал в яме, а затем скрылся с места преступления.

Максуд Махкамов и Жамолиддин Орифбоев. Фото: телеканал «Узбекистан».

По итогам расследования Жамолиддину Орифбоеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 97 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), части 4 статьи 164 (разбой) и другим статьям, соучастникам Максуду Махкамову (1991 г. р.) и Севаре Абдулхакимовой — по части 4 статьи 164 (разбой) Уголовного кодекса.

Судья Ташкентского городского суда по уголовным дела вынес следующий приговор:

Жамолиддин Орифбоев признан виновным по пунктам «в», «и» части 2 статьи 97 УК (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений), статье 134 (надругательство над могилой), пункту «а» части 4 статьи 164 (разбой в особо крупном размере), пункту «а» части 3 статьи 169 (кража повторно или опасным рецидивистом) и приговорён к 25 годам лишения свободы.

Максуд Махкамов признан виновным пункту «а» части 4 статьи 164 (разбой в особо крупном размере) и приговорён к 15 годам лишения свободы.

Севара Абдулхакимова признана виновной пункту «а» части 4 статьи 164 (разбой в особо крупном размере) и приговорена к 13 годам лишения свободы. В программе отмечается, что в 2014 году Севара Абдулхакимова становилась лауреатом государственной премией имени Зульфии.

Севара Абдулхакимова. Фото: телеканал «Узбекистан».

Сроки отбытия наказания исчисляются с 13 мая 2020 года.

На судебном процессе Жамолиддин выразил сожаление о содеянном, заявил, что Максуд и Севара не виноваты в произошедшем, и попросил у них прощения.

Максуд также выразил сожаление о содеянном и заявил, что просто хотел помочь своему другу и не ожидал таких последствий. Он попросил смягчить ему наказание.

Севара заявила, что не знала об истинных целях Жамолиддина и узнала о смерти потерпевшего, когда сотрудники органов внутренних дел везли её на допрос. Она также выразила сожаление о содеянном.