В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области водитель автомобиля Nexia сбил на пешеходном переходе шестилетнего школьника, сообщило ГУБДД МВД.

ДТП произошло 16 февраля примерно в 15:00 на 2-м км автодороги 4Н-282, проходящей через территорию махалли «Янгиобод». Водитель Ж. Х. (1977 г. р.) совершил наезд на ученика подготовительных классов Ф. К. (2014 г. р.), который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив школы №1. Мальчик был доставлен в больницу с различными травмами.

Издание Kun.uz уточняет, что на месте происшествия находилась учительница школы Гульзар Абдулова, которая переводила троих детей через дорогу. Она рассказала, что один из водителей остановился перед переходом, чтобы позволить им перейти дорогу. Когда они начали переходить, водитель Nexia на высокой скорости сбил одного из детей.

Фото: Kun.uz.

По её словам, за рулем автомобиля, ехавшим на большой скорости, был сотрудник органов внутренних дел. Учительница утверждает, что водитель не попытался оказать первую помощь ребенку, вместо этого накричал на неё. Положить школьника в машину помогли рядом находившиеся люди.

«Ребенок оказался под машиной, он (водитель — ред.) протащил его. Кажется, сперва он не хотел останавливаться, мы подбежали к нему и сказали, чтобы остановился. Достали ребенка из-под машины. В машине рядом с ним был ещё один человек. Кажется, тоже сотрудник ОВД. Когда попросили положить его в машину для оказания первой помощи, он сказал, что не может водить и заявил, пусть „скорая“ приедет. Не вышел из машины, начал оскорблять преподавателя. Водителем был инспектор профилактики. Он был в форме. Он, заявив, что одежда запачкается кровью, заставил мастеров вытащить ребенка», — сказал очевидец события Миркомил Хамдамов.

Другой очевидец Рахим Холмирзаев заявил, что автомобиль Nexia ехал на скорости около 80 км.

Сообщается, что при регистрации ребенка по прибытию в медучреждение была сделана запись «якобы он сам прибыл в больницу». В настоящее время школьник в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ему поставили диагноз: тяжелая сочетанная травма, тяжелая открытая травма головы, ушиб мозга средней степени тяжести, закрытый перелом левой бедренной кости.

По данному факту прокуратура Чиракчинского района проводит доследственную проверку.

В пресс-службе МВД на запрос «Газеты.uz» о том, является ли водитель сотрудником ОВД, пока не ответили.

Ранее"Газета.uz" в очередной раз пыталась обратить внимание властей на необходимость коренного пересмотра подходов к планировке улиц и обеспечению безопасности пешеходов, в первую очередь детей.