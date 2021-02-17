Проводимые в республике реформы благоприятно влияют на инвестиционный климат.

В то же время пандемия коронавируса ограничивает полноценные контакты с международными партнерами и диктует свои условия. Но несмотря на это, интерес зарубежных партнеров к Узбекистану не угасает. Церемония подписания важного для обоих банков соглашения стала тому примером.

В ходе онлайн церемонии «Агробанк» подписал заемное соглашение на сумму 25 млн долларов США с Эксимбанком Турции. «Агробанк» назвал событие историческим, поскольку это его первая сделка подобного уровня.





Турецкие технологии прекрасно зарекомендовали себя на рынке Узбекистана. Они соответствуют необходимым требованиям и обладают оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому спрос на турецкие технологии растет, так же как и на источники их финансирования.





Фундамент, который был заложен между двумя банками, поможет развивать всестороннее сотрудничество в банковской сфере.

«Агробанк» надеется, что успешное освоение данной линии позволит реализовать большое количество инвестиционных проектов. А также это поможет создать дополнительные рабочие места — в первую очередь в трудоизбыточных регионах республики.

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