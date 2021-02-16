Хокимият Ташкента объявил о запуске сервиса Xalq nazorati («Народный контроль»), с помощью которого жители могут подать заявку о проблемах городской инфраструктуры, сфер жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства, общественного транспорта, торговли и услуг.
Пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте, введя номер телефона и прикрепив скан паспорта. Обращение оформляется в три шага: выбор проблемы, её описание и указание адреса. Принятые обращения отображаются на карте города.
В сообщении хокимията говорится, что заявка направляется напрямую ответственному исполнителю. Пользователи могут общаться с ним через чат и оставить оценку по итогам устранения проблемы.
Мобильные приложения сервиса доступны также на Android и iOS.
На сайте временно наблюдаются неполадки в системе регистрации пользователей.
Саня
Хокимият города вообще работает??!.
Город тому подтверждение, кругом точечная застройка, мусор на каждом шагу, торгаши везде и всюду, полная антисанитария в общепите, на дехканских базарах одни спекулянты, светофоры на перекрестках работают не правильно, никаких условий для маломобильных граждан, нету единого стиля архитектуры улиц оформляют первые этажи зданий кто во что горазд, машины на тротуарах, а и самих тротуарах нету вовсе, парки всё закрыты, набережные огорожены и загромождены при этом утыканы автомойками ясное дело куда уходит вода с автомоек, и т.д. и т.п.
Ed Ташкент
работает. гаражи сносят скупщики металла уже заранее знают где и когда снесут. на вопрос что здесь будет очередная мусорная свалка это уже не их проблемы.
Наталья Буторина
А где вообще автоматизация? Зачем скан паспорта? Есть же базы данных с паспортами, есть в конце-концов электронная подпись.