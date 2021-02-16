Хокимият Ташкента объявил о запуске сервиса Xalq nazorati («Народный контроль»), с помощью которого жители могут подать заявку о проблемах городской инфраструктуры, сфер жилищно-коммунального обслуживания и благоустройства, общественного транспорта, торговли и услуг.

Пользователям необходимо зарегистрироваться на сайте, введя номер телефона и прикрепив скан паспорта. Обращение оформляется в три шага: выбор проблемы, её описание и указание адреса. Принятые обращения отображаются на карте города.

В сообщении хокимията говорится, что заявка направляется напрямую ответственному исполнителю. Пользователи могут общаться с ним через чат и оставить оценку по итогам устранения проблемы.

Мобильные приложения сервиса доступны также на Android и iOS.

На сайте временно наблюдаются неполадки в системе регистрации пользователей.