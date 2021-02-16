Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 16−18 февраля посетит Казахстан, Таджикистан и Туркменистан с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба МИДа, в рамках визита Абдулазиз Камилов встретится с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

«В ходе переговоров предусматривается обсуждение состояния и перспектив дальнейшего развития регионального взаимодействия, а также вопросов интеграции Центральной Азии в глобальные экономические процессы и транспортные коридоры», — говорится в сообщении.