Правительство Шотландии определит конкретные сроки и формулировку вопросов для второго референдума о независимости страны от Великобритании в ближайшие несколько недель, сообщила Meduza со ссылкой на шотландское издание The National.

Первое голосование о независимости прошло в 2014 году: тогда 55% шотландцев высказались за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Но в 2016 году большинство участников общебританского референдума по Brexit высказались за то, чтобы покинуть ЕС, а шотландцы проголосовали против. Сразу же после этого правящая Шотландская национальная партия (ШНП, она традиционно выступала за независимость и победила на выборах за пару месяцев до референдума по Brexit) задалась целью провести в Шотландии новое голосование. В ШНП свои намерения объясняли радикальным изменением ситуации.

Первый министр Шотландии и лидер партии Никола Стерджен обещала провести референдум о независимости Шотландии до весны 2019 года, однако заявила, что готова обсуждать точную дату с Лондоном. В итоге законопроект о референдуме правительство Стерджен анонсировало только в сентябре 2020 года. При этом первый министр вновь подтвердила, что твердо намерена его добиться.

Уже в мае в Шотландии должны состояться очередные парламентские выборы. Сейчас у ШНП в парламенте, состоящем из 129 мест, 64 кресла — до большинства не хватает одного голоса. Как пишет The National со ссылкой на опрос, проведенный в Шотландии агентством Savanta ComRes в феврале 2021 года, по итогам выборов в парламент может попасть 71 депутат от этой партии. После этого партия сможет без проблем принять законопроект о референдуме большинством голосов.