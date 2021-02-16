Руководитель компании «Е. А.» в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, обещавшей автокредиты по ставке 12% годовых, обвиняется в мошенничестве, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Доследственная проверка Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре установила, что Д. Т., в течение четырех месяцев заключил договоры с 119 гражданами и получил от них предоплату в общей сложности на 713,8 млн сумов (6% от стоимости машины).

Установлено, что глава компании потратил поступившие средства на собственные нужды.

В отношении Д. Т. возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.