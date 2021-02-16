Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменение спроса на рынках недвижимости и автомобилей Узбекистана в январе 2021 года. Центр предоставил результаты исследования «Газете.uz».

Главный научный сотрудник ЦЭИР Халилуллох Хамидов в своей статье отмечает, что изменение спроса на рынках недвижимости и авто является одним из основных индикаторов восстановления экономики после кризиса, так как спрос на товары длительного пользования лучше всего отражает потребительские настроения населения.

Центр регулярно проводит анализ изменения спроса на указанных рынках, где увеличение спроса в январе текущего года указывает на постепенное восстановление экономического роста в Узбекистане, считает эксперт.

Рынок недвижимости

Как ранее сообщалось, до введения карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, спрос на рынке недвижимости по стране, увеличивался ежемесячно в среднем на 6−7%. На продажу на рынках недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области приходится 40−45% общего объема рынка, говорится в статье.





Изменение количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости.

В январе 2021 года число заключенных в стране договоров недвижимости увеличилось на 17,9% по сравнению с январем 2020 года. В Ташкенте, на который приходится более 30% рынка недвижимости, этот показатель составил 26,9%.

По регионам самые высокие темпы роста наблюдались в Бухарской, Андижанской, Наманганской и Самаркандской областях. Количество оформленных договоров недвижимости в Джизакской и Сырдарьинской областях снизилось по сравнению с январем 2020 года.

Центр проводит ежемесячный опрос, который формирует картину потребительских настроений (Индекс потребительских настроений). Анализ результатов опроса и изменения спроса на рынке недвижимости за январь текущего года показал, что увеличение на 1% доли оптимистичных ожиданий населения на покупку долгосрочных товаров, приводит к увеличению на 1,5% количества сделок с недвижимостью.





Корреляция между продажами недвижимости и настроениями потребителей.

Автомобильный рынок

Как указали в ЦЭИР, обычно, ежемесячный рост продаж автомобилей на первичном и вторичном рынках по республике составляет в среднем 2−3%. В результате введения строгих карантинных мер с середины марта 2020 года количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в марте сократилось на 17,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года (на 34,6% к предыдущему месяцу), а в апреле — на 73,8% (на 63,1%).

С мая ситуация на авторынке снова начала восстанавливаться. В частности, в июне продажи автомобилей увеличились на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (15,7% к предыдущему месяцу). В августе этот показатель составил 3,8% (54,3% к предыдущему месяцу).

Спрос на авторынке в сентябре-октябре также продолжил рост. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года продажи выросли в сентябре на 29,5%, в октябре на 19,2%, в ноябре на 9% и в декабре на 10%.





Изменение количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей.

Спрос населения на авторынке в январе 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с январем предыдущего года. Эксперти ЦЭИР отмечает, что динамика продаж на авторынке носит циклический характер, что во многом обусловлено множеством факторов (например, снижение предложения автомобилей, снижение денежных переводов). Обычно, каждый год в январе купля-продажа автомобилей сокращается в среднем на 16−19% по сравнению с декабрем предыдущего года. Как известно, рост продаж автомобилей в январе составляет 5−6%, что в среднем ниже, чем в другие месяцы.

По регионам самые высокие темпы роста наблюдались в Самаркандской и Сурхандарьинской областях.

Результаты анализа показали, что увеличение населения регионов на 1% приводит к увеличению продаж автомобилей на 1,1%.





Корреляция между продажами автомобилей и ростом населения.

Ранее эксперты ЦЭИР выяснили, что на вторичном авторынке Узбекистана заключается около 400−500 тысяч сделок в год, а объём рынка составляет примерно 2 млрд долларов. Кроме того, они проанализировали рынок и определили факторы, которые влияют на цену б/у машины.