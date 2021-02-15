14 февраля примерно в 19:00 на улице Осиё в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента рядом с Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром кардиологии произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным пресс-службы ГУБДД МВД, водитель автомобиля Cobalt М. М. (2003 года рождения), не получавший водительское удостоверение, потерял управление и въехал в остановку рядом с кардиологическим центром, а затем врезался в два других автомобиля Cobalt на парковке. Во время столкновения пострадал пешеход Б. М. (1988), ему оказана медицинская помощь.
По данным корреспондента «Газеты.uz», на место происшествия также прибыли два пожарных расчёта.
bulion solst
машины пациентов центра? не завидую им, особенно учитывая проблемы с сердцем.
AliTi Abd
как можно потерять управление? он на какой сорости летел?