14 февраля примерно в 19:00 на улице Осиё в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента рядом с Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром кардиологии произошло дорожно-транспортное происшествие.

По данным пресс-службы ГУБДД МВД, водитель автомобиля Cobalt М. М. (2003 года рождения), не получавший водительское удостоверение, потерял управление и въехал в остановку рядом с кардиологическим центром, а затем врезался в два других автомобиля Cobalt на парковке. Во время столкновения пострадал пешеход Б. М. (1988), ему оказана медицинская помощь.

По данным корреспондента «Газеты.uz», на место происшествия также прибыли два пожарных расчёта.