Министерство юстиции Узбекистана не получало заявления о регистрации партии «Халк манфаатлари» («Интересы народа»). Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил министр юстиции Русланбек Давлетов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава Минюста прокомментировал заявление бывшего певца Жахонгира Отажонова о вступлении в ряды этой партии (в конце января он говорил о намерении выдвинуть кандидатуру на пост президента — если не на предстоящих, то на следующих выборах, а позже обратился к президенту с просьбой доверить ему управление самым сложным районом Узбекистана).

«Нельзя быть членом партии, которой не существует. Незаконное ведение отношений, связанных с партией, приводит к ответственности. Законодательством запрещено говорить, что кто-то является членом партии, которой нет. Это не моё мнение, а требование законодательства», — сказал министр.

Русланбек Давлетов сообщил, что Минюст давал разъяснение отдельным гражданам касательно законодательства о политических партиях, но не получал заявление о регистрации.

«К нам не поступало заявки на регистрацию партии „Халк манфаатлари“. Никогда. До сегодняшнего дня не поступало», — подчеркнул министр.

В октябре 2020 года в YouTube было опубликовано видеообращение инициативной группы по созданию «Демократической партии „Халк манфаатлари“». В нём инициатор создания партии Махмуд Юлдашев сообщил, что партия не намерена получать финансирование из государственного бюджета, что позволит ей быть независимой. Он заявил о планах принять участие в парламентских выборах и внести вклад в проведение «настоящих выборов» без нарушений. Среди заявленных целей незарегистрированной партии — реформа госуправления, внедрение системы народного избрания на все руководящие посты и обеспечение неприкосновенности частной собственности.

В интервью BBC Uzbek Махмуд Юлдашев сообщал, что получал угрозы «вплоть до физического уничтожения» от неизвестных, которые требуют от него прекратить деятельностью по созданию партии. В конце января инициаторы создания партии провели в Ташкенте на открытом воздухе учредительный съезд (курултай), на котором было объявлено о создании партии. На нём Махмуд Юлдашев сообщил, что необходимого для создания партии количества голосов не собрано.

На учредительном съезде присутствовал также Жахонгир Отажонов. Его обращение о планах баллотироваться в президенте позже было удалено из Instagram. В начале февраля он заявил, что покинул ряды партии. До этого он сообщал, что внутренние разговоры в узком кругу сторонников партии стали известны за его пределами, а его родственников в Хорезме приглашают в правоохранительные органы для беседы.

Согласно закону о политических партиях, для создания партии необходимо наличие не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих в не менее 8 территориальных субъектах, включая Каракалпакстан и Ташкент, и намеренных объединиться в партию. Инициаторы создания политической партии (из не менее 50 человек) должны сформировать организационный комитет по подготовке учредительных документов, формированию её членского состава и созыву учредительного съезда.

Организационный комитет обязан не позднее чем в 7-дневный срок со дня своего образования письменно информировать Минюст о своей инициативе, составе, руководителе (лидере), месте нахождения комитета и дате созыва учредительного съезда. Организационный комитет имеет право действовать не более 3 месяцев со дня создания.