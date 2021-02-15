Паралимпийская сборная Узбекистана по лёгкой атлетике завоевала 24 медали на турнире Гран-при Fazza Athletics Championships в Дубае (ОАЭ), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета. Соревнования проходили 10−13 февраля, участие в них принимали более 470 спортсменов из 52 стран.

Турнирную таблицу возглавил Таиланд с 39 медалями — 14 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых. Сборная Узбекистана расположилась на втором месте, в копилке у спортсменов — 13 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Тройку лидеров замыкает Индия с 23 медалями — 11 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Все паратлеты записали на свой счёт рейтинговые очки на Паралимпийские игры в Токио, которые должны пройти 24 августа−5 сентября.