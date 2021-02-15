Сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали двух лиц в Наманганской области, пытавшихся отправить граждан в Россию по поддельным документам, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, Н. Х. и А. А. вошли в доверие двух граждан, которые планировали отправиться в в Россию, куда в настоящее время из-за пандемии коронавируса ограничен въезд. Задержанные обманным путём получили 1000 долларов и 5,2 млн сумов в обмен на отправку в РФ на основе поддельных документов, подтверждающих приглашение на лечение.

По данному факту возуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.

Ранее Агентство по внешней трудовой миграции сообщило, что в Узбекистане появились лица, которые путём мошенничества обещают вывезти граждан в Россию во время пандемии. В агентстве рекомендовали не доверять тем, кто предлагает услуги въезда на территорию РФ, и не пытаться въехать в эту страну нелегальным образом, что в итоге может привести к уголовному преследованию по законодательству Узбекистана и России.

«В настоящее время нашим соотечественникам, за исключением отдельных категорий граждан, запрещен въезд на территорию России для временной работы в индивидуальном порядке. В эту страну допускаются только те, кто направлен на работу организованно, на основании списка, предоставленного пограничным службам штабом правительства России по борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.

По поручению президента Владимира Путина правительство России до 1 марта 2021 года должно создать условия для упрощенного привлечения трудовых мигрантов на строительные работы в Россию. В декабре 2020 года Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к правительству с просьбой разрешить квалифицированным иностранным работникам многократно въезжать в страну и оформлять электронное продление виз. А министерство строительства предложило организовать целевой ввоз строителей в Россию, и упростить им порядок въезда.