В понедельник на территорию Узбекистана продолжает поступать тёплый и сухой воздух с районов зарубежного юга. Температура воздуха превысит климатическую норму на 8−10 градусов и будет в пределах +15…+20, по югу — +22…+27 градусов, сообщил Узгидромет.

С 16−18 февраля вынос очень тёплого воздуха с зарубежного юга усилится, по стране ожидается аномально тёплая погода.

Самым тёплым днем, по прогнозу синоптиков, станет 18 февраля. Среднесуточная температура воздуха поднимется на 13−15 градусов выше нормы и превысит абсолютные значения этих дней за весь период метеорологических наблюдений.

Однако уже к концу рабочей недели ожидается резкое изменение погодных условий. В четверг и пятницу с изменением давления местами по Узбекистану усилится ветер до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−30 м/с. В пятницу и субботу ожидается дождь, в северных регионах — со снегом. По горным районам местами осадки будут сильными.