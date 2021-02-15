Большие истории успеха начинаются с надежных помощников. Именно поэтому компания Uz Truck & Bus Motors представляет только качественную, надежную и доступную технику. Она прослужит долгое время, принесет пользу и прибыль.

Uz Truck & Bus Motors предлагает качественные и выносливые автосамосвалы SINOTRUK Golden Prince по выгодной цене. Современные и надежные грузовики справятся с любыми испытаниями.

Автосамосвалы грузоподъемностью 25 тонн можно приобрести за 649,75 млн сумов.

Приобретая автосамосвалы от производителя, покупатели получают:

заводскую гарантию на один год;

официальный сервис и оригинальные запасные части;

квалифицированное обслуживание.

Это отличная возможность выгодно приобрести технику.

Количество автосамосвалов ограничено.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−148−80−80, (+998) 97−740−88−83.

Telegram: t.me/uztbm_sinotruk

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