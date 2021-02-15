Президент Узбекистана 12 февраля подписал закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности, которым криминализуется ряд преступлений против детей. Документ опубликовала газета «Народное слово».

Установлена уголовная ответственность за вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16 до 18 лет, заведомо для виновного не достигшим 18 лет, путём предоставления ему материальных ценностей либо имущественной выгоды. Как отмечалось ранее, данная поправка в Уголовный кодекс (новая статья 128−1) направлена на борьбу с сексуальной эксплуатацией детей.

К лицу, совершившему данное преступление, может быть применено наказание в виде общественных работ до 300 часов или исправительных работ до 2 лет или ограничением свободы до 2 лет либо лишением свободы до 2 лет.

Кроме того, введена уголовная ответственность за склонение несовершеннолетних к участию в незаконных общественных объединениях и религиозных организациях, течениях и сектах. Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Уголовно наказуемым стало административное принуждение несовершеннолетних к труду в любой форме. Раньше к уголовной ответственности можно было привлечь только после повторного деяния и применения административного взыскания. Теперь за это преступление можно получить штраф от 150 до 200 базовых расчетных величин или лишение определенного права до 3 лет либо исправительные работы до 3 лет.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.