10 февраля примерно в 9:10 на улице Навои в Намангане пассажира автобуса зажало дверями, в результате чего он упал на дорогу, сообщило УВД Наманганской области.

Водитель транспортного средства после того, как подобрал пассажиров на остановке, продолжил движение с открытыми дверями. В момент, когда они закрылись, в хвостовой части автобуса одного пассажира зажало, который из-за этого упал на дорогу. От полученных тяжелых травм он скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.

В тот же день в 12:10 на 14-м километре автомобильной дороги Касансай — Искават произошло другое ДТП.

Водитель автомобиля Damas при повороте налево не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, стоявшего на правой стороне дороги относительно движения. Им оказался 40-летний житель Янгикурганского района, который от полученных травм скончался в больнице.

По данному факту Следственным отделением при ОВД Янгикурганского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК.