«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку вкусных и необычных десертов в стаканах.

Трайфл





Десерт Трайфл — это вкусно, красиво, удобно, а ещё и быстро, если готовить в микроволновой печи.

«Сютлач»





Десерт сютлач очень популярен в Турции. Его можно подавать, как тёплым, так и полностью охлаждённым.

Фруктово-йогуртовый десерт





Очень быстрый и простой рецепт десерта, которым можно угостить гостей и семью. К тому же этот рецепт понравится тем, кто придерживается правильного питания.

Двойной шоколадный мусс





Простой и нежный десерт, который готовится на основе свежих сливок и шоколада. Сочетание двух воздушных шоколадных основ точно придётся по вкусу всем сладкоежкам.

Десерт с маршмеллоу и карамельным кремом





Чудесный и необычный десерт с воздушным маршмеллоу и карамельным кремом. Готовить такое лакомство совсем несложно, можно подключить к процессу и детей.

Крем-брюле





В переводе с французского creme brulee означает «обожжённые сливки». Название этот десерт получил благодаря хрустящей карамельной корочке под которой находится вкуснейший заварной крем.

Пирожное «Капучино» в микроволновке





Ещё один вкусный десерт в микроволновке — пирожное «Капучино». Оно получается невероятно нежным, воздушным и с насыщенным кофейным вкусом.

Ещё больше рецептов — на Zira.uz.

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