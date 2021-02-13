«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку вкусных и необычных десертов в стаканах.
Трайфл
Десерт Трайфл — это вкусно, красиво, удобно, а ещё и быстро, если готовить в микроволновой печи.
«Сютлач»
Десерт сютлач очень популярен в Турции. Его можно подавать, как тёплым, так и полностью охлаждённым.
Фруктово-йогуртовый десерт
Очень быстрый и простой рецепт десерта, которым можно угостить гостей и семью. К тому же этот рецепт понравится тем, кто придерживается правильного питания.
Двойной шоколадный мусс
Простой и нежный десерт, который готовится на основе свежих сливок и шоколада. Сочетание двух воздушных шоколадных основ точно придётся по вкусу всем сладкоежкам.
Десерт с маршмеллоу и карамельным кремом
Чудесный и необычный десерт с воздушным маршмеллоу и карамельным кремом. Готовить такое лакомство совсем несложно, можно подключить к процессу и детей.
Крем-брюле
В переводе с французского creme brulee означает «обожжённые сливки». Название этот десерт получил благодаря хрустящей карамельной корочке под которой находится вкуснейший заварной крем.
Пирожное «Капучино» в микроволновке
Ещё один вкусный десерт в микроволновке — пирожное «Капучино». Оно получается невероятно нежным, воздушным и с насыщенным кофейным вкусом.
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