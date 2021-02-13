Ни для кого не секрет, что сегодня люди и бизнес переходят в онлайн. Мир меняется и привычное устаревает.

Та же самая ситуация происходит и на рынке труда. Пандемия поменяла привычное на настоящее. Часть профессий потеряла свою актуальность, а на другую часть — удаленную — спрос вырос в разы.

Школа TEHNIKUM подготовила обзор актуальных профессий и спроса на рынке труда.

SMM-специалист — маркетолог, который специализируется на социальных сетях, разрабатывает контентную стратегию для бизнеса с целью его продвижения.

Обучиться с нуля можно за один месяц.

Средний заработок по Узбекистану — 4 млн сумов в месяц.





Таргетолог — специалист, занимающийся настройкой рекламы в социальных сетях. Его главной задачей является настроить рекламу под нужную аудиторию.

Обучиться с нуля можно за один месяц.

Средний заработок по Узбекистану — 5 млн сумов в месяц.





Разработчик веб-сайтов — это специалист в сфере информационных технологий. Он занимается созданием сайтов для бизнеса.

Обучиться с нуля возможно за полтора месяца.

Средний заработок по Узбекистану — 5 млн сумов в месяц.





Разработчик Telegram-ботов — специалист, который создает боты в Telegram для бизнеса на языке Python.

Обучиться с нуля можно за полтора месяца.

Средний заработок по Узбекистану — 5 млн сумов в месяц.

SEO-специалист — занимается внешней и внутренней оптимизацией сайта под поисковые запросы для привлечения максимального количества пользователей на продвигаемый ресурс.

Обучиться можно за один месяц.

Средний заработок по Узбекистану — 4 млн сумов в месяц.









SMM-дизайнер — специалист по созданию креативных постов для SMM-проектов, разработке общей графической концепции социальных сетей.

Обучиться с нуля можно за полтора месяца.

Средний заработок по Узбекистану — 4,5 млн сумов в месяц.





В школе TEHNIKUM есть возможность начать свой карьерный путь, не теряя много времени на обучение. Процесс проходит в формате лекций и практических заданий для закрепления знаний.

В TEHNIKUM царит благоприятная атмосфера для получения знаний, свободы действий. Здесь нет границ для развития.

Спикеры курсов — одни из ведущих специалистов Ташкента с огромным опытом в своей сфере. За их плечами — множество рабочих проектов крупных брендов.

За период карантина и по сегодняшний день школа выпустила около 1,1 тысячи специалистов. Они обрели новую профессию и трудоустроились в такие успешные компании Узбекистана, как Black Bear Kofi, Ro’zmetov, Calvin Klein, UZTELECOM, Dentsu Aegis Network, Anons.uz, Bellissimo Pizza и другие.

Дипломы о прохождении курсов заверены Национальным маркетинговым центром.

Телефоны для справок: (+998) 97−133−35−55, (+998) 33−135−33−55.

Сайт: tehnikum.school

Instagram: @tehnikum.school, @tehnikum.coding

Telegram: t.me/school_tehnikum, t.me/TehnikumCoding_Admin

На правах рекламы.