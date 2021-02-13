Почему бы 12, 13 и 14 февраля не прийти в один из офисов продаж Golden House и купить квартиру? Или хотя бы изучить предложения от компании и ознакомиться с условиями ипотечного кредита.
Каждые выходные офисы продаж компании Golden House посещают десятки, а то и сотни людей. Здесь жители и гости Ташкента получают информацию сразу о нескольких жилых комплексах в различных районах столицы и знакомятся с персональными менеджерами.
Они могут выбрать квартиру и дом, обговорить скидки и бонусы, задать интересующие вопросы, а также получить необходимые консультации по покупке жилья и ознакомиться с условиями ипотеки.
По традиции девелопер подготовил скидки и бонусы, а также специальные условия покупки квартир:
- 14 квартир по особой цене в резиденции Infinity;
- скидка 14% на покупку квартир в британском квартале Greenwich и французском квартале Parisien;
- 14 месяцев рассрочки в жилом комплексе Sagʻbon.
В эти дни у всех будет возможность приобрести жилье по наиболее привлекательным ценам и получить гарантированные ценные призы.
Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.
Британский квартал Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
Call-центр: (+998) 78−150−11−11.
Сайт: gh.uz
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