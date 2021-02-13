Почему бы 12, 13 и 14 февраля не прийти в один из офисов продаж Golden House и купить квартиру? Или хотя бы изучить предложения от компании и ознакомиться с условиями ипотечного кредита.

Каждые выходные офисы продаж компании Golden House посещают десятки, а то и сотни людей. Здесь жители и гости Ташкента получают информацию сразу о нескольких жилых комплексах в различных районах столицы и знакомятся с персональными менеджерами.





Они могут выбрать квартиру и дом, обговорить скидки и бонусы, задать интересующие вопросы, а также получить необходимые консультации по покупке жилья и ознакомиться с условиями ипотеки.





По традиции девелопер подготовил скидки и бонусы, а также специальные условия покупки квартир:

14 квартир по особой цене в резиденции Infinity;

скидка 14% на покупку квартир в британском квартале Greenwich и французском квартале Parisien;

14 месяцев рассрочки в жилом комплексе Sagʻbon.

В эти дни у всех будет возможность приобрести жилье по наиболее привлекательным ценам и получить гарантированные ценные призы.





Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Британский квартал Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: gh.uz

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