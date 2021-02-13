Повестка первой декады февраля формировалась вокруг новости о планируемой реконструкции сквера на бульваре «Голубые купола» в Ташкенте. Продолжающийся в течение всей недели сбор подписей под петицией за сохранность одного из любимых мест горожан должен пробрать чиновников не столько речевой цветистостью в соцсетях, сколько массовостью реальной поддержки.

Главная цель любого общественного недовольства — донести до власти, что большое число граждан видят сильные злоупотребления в некоторых решениях чиновников, и с таким настроением людей следует считаться.

Ответная попытка столичной администрации поддерживать консенсус между властью и обществом по-прежнему выдержана в поэтических традициях Владимира Маяковского: «Через четыре года здесь будет город-сад» и даже с указанием конкретных направлений садового творчества. Однако сейчас хокиму Джахонгиру Артыкходжаеву нужно сильно постараться, чтобы затушить новые градостроительные страсти.

Затеянный пересчёт деревьев никак не дает ответ на главный вопрос встревоженных людей — как собственно уберечь сквер от новодела? Во-вторых, планов громадьё еще только на бумаге, а как оно всё расцветет и заблагоухает в нынешней регулярной переоценке любой земельной собственности — малопонятно. Попытка построить город-сад будущего сегодня упирается в широко разделяемую жителями столицы мысль о том, что сады эти всё менее становятся приспособлены для настоящего.

Работа над тем, как сделать законный протест простых людей эффективнее и убедительнее, сопряжена с колоссальной затратой не только моральных, но и физических сил: в минувшее воскресенье не выдержало сердце Юрия Менга, одного из инициаторов петиции и лидеров экологического волонтёрства в стране. Жизнь Юрия Алексеевича была и останется, наверное, ответом для всех тех, кто на инициативу сбора подписей своими комментариями «ничего не получится» и «без нас уже все решили» расписался в глубоком конформизме и безразличии.

О том, насколько тяжела и опасна волонтёрская ноша, напомнила на этой неделе история с основателем приюта для животных в Ташкентской области Сергеем Руснаком. Избиение зоозащитника подтверждает правоту Уинстона Черчилля: «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки».

Трудно избежать соблазна свалиться в пафос и не обвинить в кошмарной ситуации плохое воспитание напавшего, жестокое окружение, наконец, любимый фетиш власти — насилие в интернете. «Виноваты все» — это в практическом смысле значит, что не виноват никто. На самом деле никто не знает, почему какой-нибудь отдельный «венец творения» — очередной садист, зачем люди поджигают кладбища или избивают детей и женщин. Зло, увы, не побороть до самых его корней. Дефицит добрых чувств в мире людей восполняется только добром. Сергей своим делом спасает не только мир животных, но и людское существование на этой жестокой планете — здоровья ему и всяческих сил!

Тема здоровья всей нации — духовного и физического, по-прежнему остается в центре пристального внимания президента страны Шавката Мирзиёева. Дело не только в отмашке на подготовку к массовой вакцинации от коронавируса — время поджимает. В минувшую среду решение задач оздоровления населения обрело еще и новую аппаратную интригу: глава государства перевёл ныне обезглавленное Министерство физической культуры и спорта в структуру Госкомитета по развитию туризма. Вице-премьер Азиз Абдухакимов отныне должен продемонстрировать не только отменную форму балансировки на двух креслах, но и умение двигать идеи здорового образа жизни в массы. Двигатель этот, по словам самого президента, пока не выдает и половины своего КПД. Отсюда, надо полагать, и тяга молодёжи к выплёскиванию своих эмоций, зачастую попадающему под статьи Уголовного кодекса.

Для защиты от нарушений закона и порядка и существует система органов внутренних дел. Во время посещения ГУВД Ташкента Шавкат Мирзиёев в очередной раз напомнил правоохранителям, что им намного лучше выстраивать отношения с населением на принципах прозрачности и доступности. Как водится в таких случаях в последнее время, не обошлось и без кадровых перестановок. Логично, что они случились именно там, где должна формироваться такая прозрачность: подготовка кадров и внедрение новых информационных технологий.

На борьбу с проявлением наихудших человеческих качеств сегодня мобилизуется и культура чтения и речи, в частности, творчество поэтов-классиков: в стране на этой неделе отметили 580-летие одного из основоположников узбекской литературы Алишера Навои.

Тексты наших классиков — это не только набор цитат для толстых книжек «Сто великих мыслей» или очередной пиетет по случаю юбилея. Поэзия Навои сегодня должна восприниматься как диалог между поколениями, а не как набор готовых, бесспорных и положений, которые следует зазубрить, а про юбилей забыть уже на следующий день. Классикам вполне комфортно на корабле современности. Как, например, в постановке «Семь лун» по мотивам одной из пятериц поэта, давно идущей на сцене театра «Ильхом», или в недавнем нашумевшем рекламном постере местной рок-группы. Навои, сжимающий гриф электрогитары, возмутил наших деятелей культуры. Но, пожалуй, в данном случае надувание губ вместо разрывания шаблонов — не самое верное решение в наш малочитающий век.

О культуре, но теперь уже потребительской, напомнил всем министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов. В растиражированном отечественными СМИ интервью America Ovozi (VoA) глава ведомства посетовал на расточительное отношение наших людей к энергоресурсам. В пример была поставлена Турция — страна с населением, превышающем наше почти в три раза, но потребляющая столько же газа ежегодно.

Тесные рамки интервью не позволили министру детально провести дальнейший сравнительный анализ развития газовой отрасли в двух странах и раскрыть всю картину наших провалов в энергетике. А в остальном, конечно же, и не поспоришь. Как говорится, «экономика должна быть экономной», а равно лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но главное — это как перейти от признания трюизмов к их реализации на практике. Все и всегда желают быть богатыми и здоровыми, вот только не всегда это получается.

Скрести по сусекам сейчас чуть ли не буквально приходится нашим авиаторам. На постоянном приколе остается практически весь авиапарк Uzbekistan Airways. Со времен советского шлягера известно, что только «в полётах живут самолеты», а прозябание в ангарах — это верная для них технологическая эрозия, да и пилотам не рекомендуется надолго отвыкать от штурвала. Пока основные наши туристические страны-доноры остаются на карантине, власти поручили Минтрансу и авиаперевозчику к марту запустить новые внутренние рейсы, чтобы поддержать летную пригодность «хавошки». Разбор собственно экономической выгоды таких полетов наверняка отложен до лучших для гражданской авиации постковидных времен.

В обнимку с авиаперевозчиками хромает на одну ногу сектор туризма. Власти в этот раз решили то ли восполнить доходы бюджета, то ли поддержать отечественных отельеров: с 1 марта гостиничный сбор теперь будут платить не только иностранцы, но и граждане Узбекистана.

Некоторые из участников рынка и до этой новации называли упомянутый сбор «костью в горле», которая не дает снижать цены на гостиничные номера. Теперь же уравненный принцип собирательства ничуть не яснее, чем знаменитая попытка удава из мультфильма передать привет мартышке через слонёнка. Мартышка все не могла понять, где этот самый привет, а в данном случае — профит, раз его нельзя увидеть и пощупать. Пожалуй, тут даже дополнительная оптика из басни дедушки Крылова вряд ли поможет.

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