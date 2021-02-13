На должность хокима Бухары утвержден Уткир Хикматович Жумаев, исполнявший обязанности руководителя города с марта 2020 года, сообщила пресс-служба городского хокимията.

Организационный вопрос был рассмотрен 13 февраля на очередной сессии Бухарского городского Кенгаша народных депутатов.

Уткир Жумаев (1975 г. р.) является выпускником Бухарского технологического института пищевой и легкой промышленности (1997), а также Академии государственного и общественного строительства при президенте (2011).

До весны прошлого года был заместителем хокима Бухары по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства.