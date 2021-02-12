В пятницу, 12 февраля, по Узбекистану наблюдается сухая и очень тёплая погода, лишь по Хорезмской области возможен небольшой дождь, сообщила пресс-служба Узгидромета. Температурный фон превысит климатическую норму на 8−10 градусов и будет в пределах +15…+20 градусов, по югу — +20…+25 градусов.

В субботу, 13 февраля, облачный массив сместится на юго-восток, по предгорным и горным районам возможен дождь, в высокогорных районах — дождь и снег. По остальной территории страны осадков не ожидается. В воскресенье, 14 февраля, осадки по Узбекистану также маловероятны.

В выходные температура продолжит расти, ночью ожидается +3…+8 градусов, днём воздух прогреется до +17…+20 градусов, по югу — до +23…+25 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 10−12 градусов.

Лавинная опасность по горным районам в эти дни сохраняется.