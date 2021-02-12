Зимние каникулы — это один из наиболее подходящих сезонов для путешествий. Кто-то едет в горы кататься на лыжах, а кто-то загорать на горячих островных пляжах. Порой из-за хлопот с подготовкой можно забыть принять меры, чтобы обезопасить дом или квартиру. «Узбекинвест» поделился советами, как избежать неприятных сюрпризов при возвращении из отпуска.

Позаботиться о комнатных растениях

Перед отъездом нужно полить комнатные цветы и выставить их в места, куда попадают солнечные лучи. Если же запланирована длительная поездка, заботу о растениях лучше переложить на родственников или соседей.

Закрыть окна

Проветривание — хороший способ естественной вентиляции квартиры. Но для безопасности «Узбекинвест» рекомендует закрывать окна полностью. Из-за неплотно закрытых окон снег, дождь или ветер могут повредить внутреннюю отделку и мебель.

Также в дом могут пробраться животные и устроить погром, пока настоящие хозяева квартиры об этом даже не подозревают. А главное, недобросовестные люди могут заметить открытые окна и проникнуть в квартиру, чтобы что-то испортить или украсть.

Выключить электроприборы

Перед отъездом необходимо обесточить электроприборы, особенно обогреватели. Включенными стоит оставить только те, которым необходимо бесперебойное питание.

Позаботиться о домашних животных

Оставлять животных одних в квартире даже на короткий срок — не самая удачная идея. Лучше попросить родных или друзей присматривать за ними. А можно и вовсе оставить питомцев у них на время путешествия.

Очистить холодильник

До поездки лучше избавиться от продуктов, срок годности которых истекает во время отъезда. Иначе после возвращения домой квартиру придется проветривать от неприятного запаха, а холодильник — отмывать.

Сделать генеральную уборку

Каждый может согласиться с тем, что возвращаться в чистую квартиру приятнее.

Предоставить доступ в квартиру близким

Желательно оставить ключи от квартиры доверенным людям. В экстренной ситуации они смогут попасть в квартиру и решить возникшую проблему.

Оформить страховой полис

Страховой полис для дома или квартир от «Узбекинвеста» предоставит надежную защиту от таких рисков, как пожар, взрыв, кража, затопление и других распространенных жилищных проблем. Если случившееся в квартире происшествие затронет соседей, полис также покроет этот ущерб.

Страховая защита распространяется как на внешнюю, так и на внутреннюю отделку дома. В том числе на мебель, бытовую технику и так далее.

При ущербе имуществу «Узбекинвест» выплатит до 250 млн сумов на восстановление повреждений. Стоимость полиса страхования домов составляет от 14 тысяч сумов в год.

Теперь дом в безопасности. «Узбекинвест» рекомендует помнить о мерах безопасности и желает всем хорошего отдыха.

Оформить страховой полис домов и квартир можно на сайте «Узбекинвеста». Или с помощью мобильного приложения Uzbekinvest для Android и iOS.

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