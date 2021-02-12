Зимние каникулы — это один из наиболее подходящих сезонов для путешествий. Кто-то едет в горы кататься на лыжах, а кто-то загорать на горячих островных пляжах. Порой из-за хлопот с подготовкой можно забыть принять меры, чтобы обезопасить дом или квартиру. «Узбекинвест» поделился советами, как избежать неприятных сюрпризов при возвращении из отпуска.
Позаботиться о комнатных растениях
Перед отъездом нужно полить комнатные цветы и выставить их в места, куда попадают солнечные лучи. Если же запланирована длительная поездка, заботу о растениях лучше переложить на родственников или соседей.
Закрыть окна
Проветривание — хороший способ естественной вентиляции квартиры. Но для безопасности «Узбекинвест» рекомендует закрывать окна полностью. Из-за неплотно закрытых окон снег, дождь или ветер могут повредить внутреннюю отделку и мебель.
Также в дом могут пробраться животные и устроить погром, пока настоящие хозяева квартиры об этом даже не подозревают. А главное, недобросовестные люди могут заметить открытые окна и проникнуть в квартиру, чтобы что-то испортить или украсть.
Выключить электроприборы
Перед отъездом необходимо обесточить электроприборы, особенно обогреватели. Включенными стоит оставить только те, которым необходимо бесперебойное питание.
Позаботиться о домашних животных
Оставлять животных одних в квартире даже на короткий срок — не самая удачная идея. Лучше попросить родных или друзей присматривать за ними. А можно и вовсе оставить питомцев у них на время путешествия.
Очистить холодильник
До поездки лучше избавиться от продуктов, срок годности которых истекает во время отъезда. Иначе после возвращения домой квартиру придется проветривать от неприятного запаха, а холодильник — отмывать.
Сделать генеральную уборку
Каждый может согласиться с тем, что возвращаться в чистую квартиру приятнее.
Предоставить доступ в квартиру близким
Желательно оставить ключи от квартиры доверенным людям. В экстренной ситуации они смогут попасть в квартиру и решить возникшую проблему.
Оформить страховой полис
Страховой полис для дома или квартир от «Узбекинвеста» предоставит надежную защиту от таких рисков, как пожар, взрыв, кража, затопление и других распространенных жилищных проблем. Если случившееся в квартире происшествие затронет соседей, полис также покроет этот ущерб.
Страховая защита распространяется как на внешнюю, так и на внутреннюю отделку дома. В том числе на мебель, бытовую технику и так далее.
При ущербе имуществу «Узбекинвест» выплатит до 250 млн сумов на восстановление повреждений. Стоимость полиса страхования домов составляет от 14 тысяч сумов в год.
Теперь дом в безопасности. «Узбекинвест» рекомендует помнить о мерах безопасности и желает всем хорошего отдыха.
Оформить страховой полис домов и квартир можно на сайте «Узбекинвеста». Или с помощью мобильного приложения Uzbekinvest для Android и iOS.
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