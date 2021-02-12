Торгово-досуговый центр Seoul Mun расположен на территории 40 тысяч кв. м в центре Ташкента. Большой выбор коммерческой недвижимости представлен в 274 вариантах планировочных решений.

Помещения от 15 до 1000 кв. м разделены на пять категорий. Они позволяют максимально реализовать потенциал различных видов бизнеса. От магазинчика и аптеки до большого развлекательного центра — в Seoul Mun представлены оптимальные варианты.

В офисе продаж Dream City Development возведен полноразмерный шоурум помещения Seoul Mun. Здесь можно подробно ознакомиться с техническими характеристиками и преимуществами коммерческой недвижимости на набережной.





Отличительным параметром является внушительная высота потолков до 6 м. Она дает больше возможностей для реализации различных дизайнерских решений. А главное — можно преобразовать приобретенные квадратные метры и значительно расширить полезную площадь. Это несомненно увеличит доходность недвижимости.





Шоурум — это пример того, как высота потолков 6 м в Seoul Mun позволяет из помещения в 78 кв. м сделать двухуровневое пространство с полезной площадью 130 кв. м.





Большие панорамные витрины также будут привлекать покупателей и выгодно демонстрировать товар и интерьер магазина или заведения.

Seoul Mun — продуманная коммерческая недвижимость в центре столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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