Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров.

«В случае, если еще раз увидим, <...> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — приводит РИА Новости слова министра, сказанные в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

На этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией».

Немного позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы МИД об отношениях с ЕС.

«Средства массовой информации вот этот ставший сенсационным заголовок подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдёт по этому пути, то тогда да, мы будем готовы», — цитирует Дмитрия Пескова RT.

По его словам, об этом и говорил глава МИД России.

«А смысл исказили, исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом», — отметил пресс-секретарь президента.

Говоря о том, возможно ли такое развитие событий в перспективе, он сказал: «Конечно, если мы столкнёмся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то, конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам».

Причиной напряженности в отношениях России и Евросоюза, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Беларуси, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.

В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.