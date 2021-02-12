Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори ушёл в отставку на фоне скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Соответствующее заявление он сделал в пятницу на заседании исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020», сообщил ТАСС.

В начале февраля Ёсиро Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.

Главу оргкомитета осудил ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтёров и участников эстафеты олимпийского огня.

Для проведения процедуры выборов нового главы оргкомитета Игр, как ожидается, будет создана специальная комиссия. По данным агентства Kyodo, вероятным кандидатом на этот пост является министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото.