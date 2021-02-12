Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил обеспечить занятость свыше 1,6 миллиона человек за счёт выделения земель молодёжи. Об этом глава государства заявил на видеоселекторном совещании в среду, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, хокимы областей совместно с вице-премьером Шухратом Ганиевым и министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым начали выделять молодым людям орошаемые земли площадью от 10 соток до 1 га для занятия сельским хозяйством.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев будет лично отвечать за обеспечение принципа справедливости и честности в этом процессе, чтобы не допустить расхищения земель.

Эта мера, по мнению президента, позволит также насытить внутренний рынок продовольственной продукцией и удержать цены от роста.

Так, по поручению президента в текущем году председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов через выделение земель должен обеспечить занятость 72 тысяч человек;

хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов — 220 тысяч человек;

хоким Бухарской области Ботир Зарипов — 82 тысяч человек;

хоким Джизакской области Эргаш Салиев — 131 тысяч человек;

хоким Кашкдарьинской области Зойир Мирзаев — 162 тысяч человек;

хоким Навоийской области Кабул Турсунов — 60 тысяч человек;

хоким Наманганской области Шавкат Абдуразаков- 200 тысяч человек;

хоким Самаркандской области — Эркинжон Турдимов — 160 тысяч;

хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов — 85 тысяч человек;

хоким Сырдарьинской области Гофуржон Мирзаев — 62 тысяч человек;

и. о. хокима Ташкентской области Даврон Хидоятов — 110 тысяч;

хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров — 240 тысяч человек;

хоким Хорезмской области Фарход Эрманов — 75 тысяч человек.

В конце января Шавкат Мирзиёев поручил вице-премьеру Шухрату Ганиеву ввести порядок выделения молодёжи под сельское хозяйство по 1 га из каждых 10 га посевных земель. Президент назвал это «революционным решением». «Пусть сеют, что хотят… Если дадим по 1 га земли каждому молодому человеку, он обеспечит работой десятерых», — сказал он.