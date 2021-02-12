Российские компании Mail.ru Group, «Мегафон», холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская Ant Group подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового, сообщило издание vc.ru.

СП будут предоставлять цифровые платёжные решения и услуги для развития электронной коммерции.

Mail.ru Group внесёт в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей (около $60,6 млн): 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платёжную систему VK Pay (которые останутся инструментами экосистемы группы). Доля компании в СП составит 40%.

В финансовое СП Mail.ru Group внесет 870 млн рублей ($11,7 млн) в обмен на долю в нем — 5,95%, холдинг USM Алишера Усманова и его партнёров (USM) — денежные средства и активы, в том числе 100% АСК «Ренессанс», 100% «Банка Раунд» и 100% «ИнПлат». Сумма инвестиций не уточняется.

Другие акционеры, в числе которых Ant Group Джека Ма, РФПИ и «Мегафон», внесут деньги, активы или и то, и другое в финансовое и платёжное СП. Детали партнёры не раскрывают.

Закрытие сделки ожидается в 2021 году после выполнения ряда условий, в том числе получения одобрения третьих сторон. Каких именно, не уточняется. После закрытия более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам, пишет vc.ru.

Ранее «Газета.uz» писала, что российские «ЮэСэМ Телеком» (USM Telecom) и МегаФон совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие Digital Holding. В СП войдёт телеком-оператор Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

При этом Digital Holding займется не только связью, но и маркировкой, созданием финансово-платёжных сервисов, цифрового маркетплейса и другими. СП получило ряд льгот и послаблений. В частности, госорганам разрешили заключать с ним соглашения без тендеров.