Паралимпийская сборная Узбекистана по лёгкой атлетике завоевала ещё две золотые медали во второй день международного турнира серии Гран-при Fazza Athletics Championships в Дубае (ОАЭ). Сейчас у команды в копилке восемь медалей: четыре золотые, две серебряные и две бронзовые, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Первую медаль в копилку сборной принёс Иззат Тургунов по прыжкам в длину в категории Т36. Его результат в этой дисциплине 5,56 м. Нурхон Курбанова в толкании ядра в категории F54 с показателем 7,12 м тоже завоевала золотую медаль.

Оба параатлета также получили рейтинговые очки на предстоящие Паралимпийские игры в Токио, которые должны пройти 24 августа-5 сентября.

Соревнования проходят 10−13 февраля, участие принимают более 470 спортсменов из 52 стран. В первый день соревнований стало известно сначала о четырёх медалях — двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой. Затем в копилку сборной добавились ещё две — серебряная и бронзовая.